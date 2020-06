제기동 고대앞마을 도시재생 주민공모

26일까지 2020 고대앞마을 주민공모사업 접수…공동체 활성화 방안, 지역의제 발굴 등... 거주자, 생활권자, 단체 등 가능…일반, 기획 공모 유형별 300만~1000만 원 지원

[아시아경제 박종일 기자] 지난해 도시재생 뉴딜사업지로 선정된 제기동 고대앞마을을 활성화하기 위한 주민 공모사업이 진행된다.

동대문구(구청장 유덕열)는 6월26일까지 ‘2020년 제기동 고대앞마을 도시재생 주민공모사업’을 접수한다.

이 사업은 고대앞마을에 대한 주민의 관심과 참여를 높이고, 주민 주도의 도시재생사업 추진 기반을 마련하기 위해 진행된다.

대상지 내 거주하는 자, 생활권자(직장, 학업 등) 3인 이상의 주민 모임, 동대문구 소재 단체(비영리법인단체, 협동조합, (예비)사회적기업 등)는 누구나 참여 가능하다.

공모분야는 ‘일반공모’와 ‘기획공모’로 나뉜다.

일반공모는 주민모임 형성을 위한 이웃만들기와 지역의제 발굴 및 지역자원을 활용한 네트워크 형성을 위한 사업발굴로 나누어 모집한다.

이웃만들기는 건별 최대 100만 원, 사업발굴은 건별 최대 300만 원까지 각각 지원한다.

기획공모는 지역의 특성을 반영한 도시재생 연계사업 및 기존사업의 심화발전을 위한 사업 등이 해당되며, 건별 최대 1000만 원까지 지원된다.

참여를 원하는 주민이나 단체는 동대문구청 누리집 고시·공고 및 고대앞마을 도시재생현장지원센터 블로그를 통해 신청서류를 받을 수 있다.

공모사업 접수는 ‘제기동 고대앞마을 도시재생현장지원센터’ 방문 및 이메일(godaeapmaeul@naver.com)로 가능, 공모사업 접수 전 사전상담도 진행한다.

자세한 사항은 제기동 고대앞마을 도시재생현장지원센터나 동대문구청 지속가능도시과 재생사업팀으로 문의하면 된다.

유덕열 동대문구청장은 “주민과 함께하는 도시재생이 지역발전의 토대가 될 수 있도록 적극 지원하겠다”며 “지역특색에 맞는 다양한 주민공모사업을 발굴, 지속가능한 도시재생의 기반이 마련되고 지역의 자력재생 기반이 강화될 수 있도록 주민 여러분의 많은 관심과 참여를 바란다”고 밝혔다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr