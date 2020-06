신안군, 여름의 상징 ‘섬 수국축제’ 취소

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 전남 신안군(군수 박우량)은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)의 다발적 연쇄감염 전국 확산에 따라 지역 유입을 차단하기 위해 오는 26일 개최 예정이던 ‘섬 수국축제’를 취소한다고 22일 밝혔다.

올해 두 번째로 개최 예정이던 ‘섬 수국축제’는 13.14㏊ 수국공원에서 수수하지만 꽃다발 속 단 한 송이로 주인공이 되는 수국을 주제로 한다. 이곳에는 형형색색 다품종의 14만 본, 200만 송이 수국을 비롯해 느티나무 등 3000주의 다양한 수목이 식재돼있다.

지난해 6일간 진행된 섬 수국축제에는 마을 주민들이 주도적으로 준비해 1만2000여 명의 관광객이 다녀가는 등 신안군의 대표적인 섬 축제로 거듭나고 있다.

박영성 섬 수국축제추진위원장은 “여름의 상징인 섬 수국축제 개최를 위해 위원회 회원 모두가 앞장서 축제를 준비해 왔는데, 아쉽지만 코로나19가 빨리 종식되기를 바라는 마음에서 행사를 취소하게 됐다”고 전했다.

박우량 신안군수는 “올해 축제는 코로나19의 비수도권 지역사회 발생 가능성이 큰 시기로 불가피하게 축제를 취소하게 됐으나 내년에 더 알찬 축제로 인사드리도록 하겠다”며 “신안군 도초도의 수국공원에 많은 관심 부탁드린다”고 말했다.

호남취재본부 서영서 기자 just8440@asiae.co.kr