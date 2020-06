KT, 독립영화관 챌린지 '#청춘해' 콘서트

[아시아경제 조슬기나 기자] KT는 지난 19일 저녁 서울, 대전, 대구, 전주, 부산에 있는 독립영화관 다섯 곳에서 진행된 ‘KT만의 독립영화관 챌린지, #청춘해’ 콘서트를 성황리에 마쳤다고 21일 밝혔다. 이번 행사는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 침체된 독립영화관과 지역 뮤지션들을 응원하고, 청춘들에게 문화생활 및 소통의 기회를 제공하기 위해 마련됐다.

이번 청춘해는 영화 전문 유튜버이자 올레 tv 영화 소개 프로그램을 진행하고 있는 MC 이승국이 진행을 맡았다. 배우 이제훈, 영화감독 남연우와 배우 치타, 가수 김우석이 참석해 독립영화를 주제로 온라인 관객들과 이야기를 나눴다. 본 행사 현장은 전국 5개 독립영화관과 실시간으로 연결해 스크린 너머로 배우와 관객이 함께 소통하는 자리로 진행됐다. 올레 tv와 Seezn(시즌), 올레 tv 공식 유튜브 채널을 통해 안방에 있는 관객들에게도 생중계됐다.

