'지지율 추락' 日아베 총리 "내년 9월 임기 내 개헌 국민투표 하고 싶어"

야당 반대에 대해선 "전원 합의는 무리…다수결로 가는것"

[아시아경제 김지희 기자] 아베 신조 일본 총리가 임기 내 평화헌법을 개정하겠다는 의지를 재차 드러냈다. 아베 총리의 임기는 내년 9월까지다.

아베 총리는 지난 20일 저녁 아베마TV 인터넷 프로그램에 출연해 "자민당 총재 임기가 1년3개월 남은 만큼 임기 중 어떻게든 (헌법 개정 여부를 묻는) 국민투표까지 가고 싶다"고 말했다.

의원내각제인 일본에서는 집권당인 자민당의 총재가 총리직을 맡게 된다. 이에 따라 아베 총리는 자민당 총재 임기가 끝나는 내년 9월 총리직에서도 동시에 물러나게 된다.

현재 일본 국회 헌법심사회에서는 야당의 반대로 개헌 관련 국민투표법 개정안 논의가 지지부진한 상황이다. 이와 관련해 아베 총리는 "민주주의에서 모두의 컨센서스(합의)가 이뤄지면 좋을 것"이라면서도 "다만 그건 무리기 때문에 다수결로 결정해서 가는 것이라고 생각한다"고 말했다.

개헌 논의를 위한 중의원 해산에 대해선 "정치인은 모두 모종의 싸움 속에 산다. 해산은 항상 의식하고 있다"고 설명했다.

한편 지난 17일 회기가 끝난 정기국회에서 국민투표법 개정안이 처리되지 않으면서 아베 총리 임기 내 개헌은 물 건너갔다는 관측이 우세하다. 국민투표법 개정안 국회 통과 외에도 여야 협의를 통한 개헌 원안 제출, 중의원과 참의원 각각 전체 의원 3분의 2 이상 동의로 발의, 발의 후 60~180일 이내 국민투표 등 개헌 절차를 임기 중 마무리하는 것은 사실상 불가능하기 때문이다.

특히 아베 총리는 최근 측근 관련 악재가 겹치면서 지지율이 급락한 상황이다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 대응 미숙 논란에 이어 구로카와 히로무 전 도쿄고검장의 '마작스캔들', 아키모토 쓰카사 전 법무상 부부의 금품 선거 혐의 등이 논란이 되고 있다. 이 때문에 아베 총리가 개헌을 추진할 동력을 상실했다는 평가가 나온다.

그럼에도 아베 총리가 헌법 개정 의지를 거듭 표명한 배경엔 개헌 지지 세력 결집을 통해 위기를 극복하겠다는 의도가 깔려있다는 분석도 있다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr