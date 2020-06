[경제전망]한은 이번주 금융·물가 진단…6월 소비심리는?

22일 관세청 1~20일 수출 실적 발표

한은 금융·물가 진단

[아시아경제 장세희 기자]25일 이주열 한국은행 총재가 직접 물가안정목표 운영 상황을 설명한다. 또 이달 20일까지의 잠정 수출 실적도 나온다.

22일 관세청은 6월 1~20일 수출 실적(통관기준)을 발표한다. 관세청이 지난 11일 발표한 '6월 1∼10일 수출입 현황'에 따르면 이 기간 수출액은 122억8100만달러로 전년 동기(102억1600만달러) 대비 20.2% 늘었다. 이 기간 조업일수가 8일로 지난해보다 이틀 많은 데 따른 것이다. 조업일수 효과를 제거한 1일 평균 수출액은 15억4000만달러로 전년 동기 대비 약 10%가량 감소했다.

23일에는 통계청이 맞벌이와 1인 가구의 고용동향을 내놓는다. 고용 통계의 부가 조사 성격으로 지난해 맞벌이와 1인 가구의 고용의 상황을 들여다볼 수 있다.

한은은 24일 국회에 제출한 금융안정보고서를 공개한다. 상반기 금융 상황 전반에 대한 한은의 분석이 담긴다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태 장기화가 가계 신용과 자산 시장에 어떤 영향을 미쳤을지 주목된다.

26일에는 '2020년 6월 소비자동향'이 발표된다. 지난 5월 소비자심리지수(CCSI)는 4월보다 6.8포인트 오른 77.6으로 집계됐다. CCSI는 가계 설물 조사를 바탕으로 한 소비자동향지수(CSI) 중 6개 주요 지수를 표준화한 지표다. 지난 4월에는 지수가 70.8까지 떨어졌지만 5월에는 정부의 재난지원금 효과를 받아 반등했다. 6월에도 소비심리 개선 흐름을 이어갈지 관심을 모은다.

장세희 기자 jangsay@asiae.co.kr