"해양 플라스틱 아웃"…갤러리아百, '라잇! 오션' 캠페인 진행

[아시아경제 임혜선 기자] 한화갤러리아 봉사단은 충남 태안군 세계자연기금(WWF), 문승지 가구 디자이너와 함께 해안 환경 정화 및 폐플라스틱 수거 봉사활동을 진행했다고 21일 밝혔다.

봉사단은 지난 19일 학암포 인근 해안 2㎞ 일대를 왕복하며 플라스틱, 폐그물, 폐비닐 등 해안 쓰레기를 수거했다. 갤러리아는 이날 수거한 120포대의 분량의 쓰레기 중 재활용이 가능한 플라스틱을 활용해 업사이클링 가구로 제작할 계획이다. 이에 디자이너 문승지 작가가 참여해 제작, 자원의 예술적인 재활용 방안을 제시할 예정이다.

갤러리아의 이번 봉사 활동은 ‘라잇! 오션(Right! Ocean)’ 캠페인이란 이름으로 진행됐다. ‘라잇! 오션’ 캠페인은 갤러리아가 2019년부터 ▲환경보호 ▲생명존중 ▲안전문화를 3대 영역에서 진행하는 ‘라잇! 갤러리아’ 사회공헌활동의 일환으로 진행된다. 지난해의 경우 미세먼지 저감을 위한 환경보호 캠페인 ‘라잇! 사인(Right! Sign)’을 진행한 바 있다.

‘라잇! 오션’ 캠페인은 세계자연기금과 문승지 가구 디자이너와 함께하는 해양 환경보호활동이다. 갤러리아는 최근 코로나로 인한 일회용품 증가로 인한 플라스틱 사용 급증의 위험성을 알리고, 환경 오염에 대한 경각심을 환기하기 위해 이를 기획하게 됐다.

이에 해안 환경 정화 및 폐플라스틱 수거 봉사활동을 시작으로 폐플라스틱 업사이클링 가구 작품을 제작하고, 이를 전시 및 판매하여 수익금을 환경단체에 기부한다. 제품 전시와 판매는 7월 중순 갤러리아명품관과 광교에서 고객 참여형 캠페인으로 진행될 예정이다.

