'TV는 사랑을 싣고' 김창옥 "집안에서 유일하게 대학 나와"…'학력 콤플렉스' 고백

[아시아경제 박희은 인턴기자] 스타강사 김창옥이 학력 콤플렉스가 심했던 적이 있었다고 털어놨다. 또한, 자신의 가정사도 함께 전했다.

19일 방송된 KBS 1TV 'TV는 사랑을 싣고'에서 김창옥은 "아버지가 청각 장애가 있으셔서 학교를 나오신 적이 없다. 어머니도 학교 나오신 적이 없고, 큰누나가 초등학교를 나왔다. (다른) 누나들은 여상을 나왔다"면서 "그게 그 당시에는 열등감이었다. 우리 집안 8명 중에서 아무도 대학을 나온 사람이 없었다"고 밝혔다.

이어 "대학 시험을 봤는데 떨어졌다. 전문대 시험에서 또 떨어졌다"고 설명했다.

그는 재수를 실패 한 후에는 군대를 제대했다. 이후에는 어렸을 적 음악을 해보고 싶다는 꿈을 갖고 24살에 서울 신촌에 올라왔다고 설명했다.

김창옥은 "열등감이 심했다. 표정도 훨씬 안 좋았을 거다. 고시원 총무도 하고 식당 일도 하면서 음대 시험을 준비했다"면서 "5개월을 여기서 살고 경희대 성악과에 들어가게 됐다"고 밝혔다.

그러나 대학 입학 후에도 열등감은 사라지지 않았다. 그는 "동기 애들은 예술고를 나왔더라. 다 피아노 치다 왔는데 저는 공고를 나온 거다. 열등감이 심해지니까 마음이 표정을 바꿔버렸다. 항상 눈에 힘을 주고 다녔다. 항상 군복을 입고 다녔다"고 당시를 회상했다.

현재 학력에 대한 열등감에서 자유로워진 그는 누구보다 밝아지고, 가족에 대한 애정도 커졌다고 전했다.

김창옥은 "강연에 부모님을 초대했는데 엄마는 저를 안 보시더라"면서 "끝나고 물어보니 '우리 막둥이가 강연하면 사람들은 웃는데 엄마는 눈물이 나. 우리 막둥이가 엄마 아빠 없이 서울 와서 저 말을 하려고 얼마나 애썼을까?' 하셨다"고 가족에 대한 애틋함을 드러냈다.

박희은 인턴기자 aaa341717@asiae.co.kr