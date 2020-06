[아시아경제 박형수 기자] 국내 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 일일 신규확진자 수가 67명으로 집계했다. 지난 5월 28일 79명을 기록한 이후로 23일 만에 최대치다.

중앙방역대책본부는 20일 0시 기준으로 확진자가 67명 늘어 누적 1만2373명이라고 밝혔다.

수도권과 대전 방문판매업체, 종교시설 등을 중심으로 집단감염이 지속해서 발생한 데다 해외에서 들어온 확진자가 늘어난 여파다.

감염경로를 보면 지역 발생을 통해 36명이 발생했고 해외유입은 31명이다. 지역별로 보면 서울 14명, 경기 17명, 인천 5명 등 수도권이 36명이다.

사망자는 전날 나오지 않아 280명을 유지했다.

방역 당국은 매일 오전 10시께 당일 0시를 기준으로 국내 코로나19 일별 환자 통계를 발표한다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr