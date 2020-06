"순간의 취향 묻어있다"…'나혼자산다' 유아인, 3층짜리 집·집사일상 공개

[아시아경제 박희은 인턴기자] 배우 유아인이 자신의 취향으로 꾸민 3층짜리 집을 공개됐다.

19일 방송된 MBC '나 혼자 산다'에서는 배우 유아인의 일상이 그려졌다.

이날 방송에서 그는 "15년째 혼자 살고 있다"고 자신을 소개했다.

이어 "대구에서 올라와 매니저와 산 적 있고, 성인이 돼서는 혼자 살았다. 10번 정도 이사하고 이 집에서는 5년째"라고 덧붙였다.

이에 박나래가 "왜 1년마다 이사를 했냐"고 묻자 유아인은 "보증금을 다 까먹기도 했고, 친구 집에 얹혀산 적도 있었다"면서 "삶의 원동력이 집을 조금씩 키워나가는 재미가 있다"고 답했다.

공개된 유아인의 3층짜리 집은 길게 뻗은 거실에 반대쪽에 자리한 다이닝룸과 통유리의 와인룸과 드레스룸, 공원 부럽지 않은 정원을 갖추고 있었다.

또, 다양한 장르의 그림과 조각상 등으로 갤러리를 연상케 하는 분위기를 자아냈다.

유아인은 인테리어 콘셉트에 대해 "순간순간 취향이 묻어 있는 '짬뽕' 인테리어"라고 소개했다.

또한 그는 "집이 허세다. 5년 동안 계단을 오르락내리락하느라 몸이 많이 아파졌다"고 털어놨다.

특히 유아인은 도비와 장비, 두 마리의 반려묘와 함께 살았다.

고양이에 대해 그는 "친구의 친구 고양이가 집에 놀러 왔다가 눌러앉았다"고 설명했다.

유아인은 고양이의 눈곱을 제거해 주고 나서, 2층에 있는 작업실로 가서 포털사이트에서 자신의 이름을 검색했다.

이에 멤버들이 "사람 다 똑같다"고 하자, 유아인은 "아침 점심 저녁 1일 3검색을 한다"고 솔직한 매력을 전했다.

