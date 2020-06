상명대 경영학부 양석준 교수, '경제 저성장시대의 농식품 마케팅' 출간

[아시아경제 이현주 기자] 상명대학교는 경영학부 소속 양석준 교수가 '경제 저성장시대의 농식품 마케팅' 을 출간했다고 20일 밝혔다. 이 책은 지난해 상명대 연구 지원을 통해 수행한 연구 결과를 책으로 펴낸 것이다. 저성장 시대에 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태까지 겹치면서 급변하는 농식품 유통시장에 대한 궁금증을 해소할 수 있는 책이다. 양 교수는 서울대 농대 농화학을 전공했으며 대학원에서는 경영학을 공부하고 대기업에서 축산·농산 부분 상품기획자(MD)로 일하기도 했다. 그는 책에서 "농식품 유통 현장에서 더 이상 과거의 방식은 적용되지 않는다"고 강조하며 "저성장시대에도 성장하고 있는 시장은 어디인지, 복잡한 유통채널별 특징, 마케팅 전략 등을 알 수 있는 지침서가 되길 기대한다"고 말했다.

