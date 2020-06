[아시아경제 문혜원 기자] 티웨이홀딩스 티웨이홀딩스 004870 | 코스피 증권정보 현재가 1,175 전일대비 5 등락률 -0.42% 거래량 135,157 전일가 1,180 2020.06.19 15:30 장마감 close 가 반도체 사업 부문의 영업을 중단한다고 19일 공시했다.

해당 사업 부문의 매출액은 작년 연결 재무제표 기준 2억원으로, 매출 총액의 0.03%에 해당한다.

티웨이홀딩스 티웨이홀딩스 004870 | 코스피 증권정보 현재가 1,175 전일대비 5 등락률 -0.42% 거래량 135,157 전일가 1,180 2020.06.19 15:30 장마감 close 측은 "비효율적인 사업부의 구조조정으로 매출액과 손익구조에 미치는 영향은 제한적일 것"이라고 설명했다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr