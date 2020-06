[아시아경제 박종일 기자] 19일 서대문구의 35번째 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진자가 발생했다.

이 확진자는 충현동에 거주하는 30대 여성으로 이달 16일 인후통 증상이 나타나 18일 오후 서대문구보건소 선별진료소에서 검사를 받았다.

이후 19일 오전에 코로나19 확진 판정이 나와 같은 날 오후 치료 병원으로 이송됐다.

서대문구는 이 확진자의 거주지 주변과 경유 장소에 대한 방역소독을 실시했으며 이동경로를 구 홈페이지에 공개했다.

한편 이 확진자는 강남구의 한 생명보험회사에 소속된 보험설계사로, 서대문구는 이 같은 확진자 발생 사실을 근무지 관할 보건소에 통지했다.

