11번가, 이마트몰 '피코크·노브랜드' 인기 간편식 기획전

[아시아경제 차민영 기자] 11번가는 오는 28일까지 이마트 자체브랜드 ‘피코크’와 ‘노브랜드’ 히트상품 120여종을 모은 기획전을 연다고 19일 밝혔다.

이마트몰 입점 이후 약 한달 간 11번가 고객들의 선호도가 높은 피코크, 노브랜드 상품 중에서도 이마트에서 잘 팔리는 탑10 베스트셀러와 11번가 상품기획자(MD)가 추천하는 히트 예감 상품들을 선별했다.

기존에 11번가를 이용해온 고객이라면 SK페이 포인트를 최대 6% 적립할 수 있고 쿠폰 할인 혜택도 받을 수 있다. 이달 말까지는 최대 6000원까지 할인된다.

피코크 인기 메뉴로는 서울 3대 짬뽕으로 알려진 ‘초마짬뽕’을 가정간편식으로 개발한 ‘초마짬뽕’, 미슐랭 1스타인 중식당 진진과 협업해 출시한 ‘진진 멘보샤, 광장시장 순희네 녹두빈대떡 레시피를 그대로 담은 ‘순희네 빈대떡’, ‘식객’에 등장한 서대문 한옥집과의 컬래버레이션 제품 ‘한옥집 김치찜’ 등이 있다.

식사 외에도 안주, 디저트, 다이어트 등 다양한 라이프스타일을 겨냥한 피코크 히트상품 60여 종도 선보인다. 피코크 안주 전문 브랜드 ‘피콕포차’의 ‘훈제막창’, 인기 캐릭터 ‘펭수’와 콜라보한 ‘펭수 초코프레첼’, 조선호텔과 협업한 ‘조선호텔 총각김치’, 기존 티라미수보다 4.5배 큰 사이즈인 ‘대용량 티라미수 케이크’ 등이 대표적이다.

가성비를 앞세운 ‘노브랜드’의 5L 대용량 아이스크림인 ‘노브랜드 초코 아이스’, 11번가에서 약 한 달간 8000여개가 팔린 노브랜드 베스트셀러 ‘숯불데리야끼 닭꼬치’ 등 노브랜드 인기상품 60여종도 선보인다.

한편, 11번가는 지난 4월 말 SSG닷컴의 이마트몰을 업계 최초로 입점시켰다. 11번가의 ‘오늘장보기’ 전문관을 통해 이마트몰의 식품, 생필품, 가전, 패션 등 총 3만5000여개 상품을 원하는 시간에 전국에서 당일배송 받을 수 있다. 이마트몰 입점을 통해 11번가의 오늘장보기 전문관은 입점 이후 한달 간 거래액과 결제고객 증가율 모두 평소 대비 2배 이상 늘었다.

