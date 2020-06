농협생명, 암·뇌출혈·급성심근경색 보장 온라인보험 출시

[아시아경제 오현길 기자] NH농협생명은 암과 뇌출혈, 급성심근경색증을 보장하는 온라인 전용 상품 'NH온라인뇌심장튼튼보험'을 출시한다고 19일 밝혔다.

납입기간은 10년, 20년, 30년 중 선택 가능하다. 보험기간도 80세와 100세 만기 중 고를 수 있다. 보험기간 중 뇌출혈 또는 급성심근경색증을 진단받을 경우 보험료 납입이 면제된다.

가입연령은 최소 20세부터 최대 60세다. 보험가입금액은 500만원 단위로 최소 500만원에서 최대 2000만원까지 선택할 수 있다. 보험료는 가입금액 1000만원, 80세만기, 20년납, 월납, 40세 기준 남성 8200원, 여성 5700원이다.

농협생명은 30일까지 신상품에 가입한 모든 고객에게 월보험료에 따라 1만원에서 최대 3만원까지 신세계 상품권을 제공한다.

홍재은 농협생명 대표는 "언택트 소비 추세가 당분간 지속될 것으로 보여 고객이 선택할 수 있도록 2대질병 보장 신상품을 출시했다"며 "심플한 보장과 저렴한 보험료 등 온라인 보험의 장점을 살린 상품"이라고 말했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr