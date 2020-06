손흥민, 20일 맨유 상대로 골 사냥 나선다

[아시아경제 민준영 인턴기자] 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 여파로 중단됐던 잉글랜드 프리미어리그(EPL)가 18일 재개한 가운데 손흥민(28·토트넘 홋스퍼)도 그라운드로 돌아온다.

토트넘은 20일 오전 4시15분(한국시간) 영국 런던의 홈구장 토트넘 홋스퍼 스타디움에서 맨체스터 유나이티드(맨유)를 상대로 2019~2020시즌 30라운드 경기를 치른다.

코로나19 여파로 인해 무관중 경기로 진행되지만 시즌이 재개한 이후 토트넘이 치르는 첫 경기다.

손흥민은 코로나19로 시즌이 중단되기 전인 지난 2월16일 애스턴 빌라와의 경기에서 오른팔 부상을 당해 수술을 한 바 있다.

이 수술로 손흥민은 올 시즌 복귀가 어려워 보였지만 코로나19로 시즌이 중단되면서 회복할 시간을 벌었다.

3개월 휴식기 동안 재활 치료를 받았고 병역특례에 따른 3주 기초군사훈련까지 마무리했다.

토트넘은 지난 15일 구단 SNS를 통해 "이번 주, 우리가 돌아온다"라는 글과 함께 손흥민과 해리 케인, 무사 시소코 등의 사진을 게재했다.

영국 매체 '풋볼런던'은 "주제 무리뉴 감독이 맨유전에 손흥민과 해리 케인, 스티브 베르바인 등 공격 자원을 총출동시킬 것"이라고 보도했다.

토트넘은 29라운드까지 11승 8무 10패(승점 41)로 20개 팀 중 8위에 머물러 있다.

토트넘은 손흥민이 부상으로 빠진 뒤 6경기(리그 3경기)에서 1무 5패에 그쳤다.

다음 시즌 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 출전권이 주어지는 4위 첼시(승점 48)와는 승점 7점 차이다.

하지만 5위 맨유(12승 9무 8패·승점 45) 역시 UEFA 챔피언스리그 출전권을 노리고 있다.

한편 이번 시즌 리그에서 9골 7도움을 기록 중인 손흥민은 한 골만 더 추가하면 4시즌 연속 리그 두 자릿수 득점을 기록하게 된다.

민준영 인턴기자 mjy7051@asiae.co.kr