뉴욕증시, 실업지표 우려속 혼조세 마감(종합)

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 뉴욕증시가 실업지표 부진의 영향을 극복하지 못하고 혼조세로 마감했다.

18일(현지시간) 다우존스 30 산업평균지수는 전장보다 39.51포인트(0.15%) 하락한 2만6080.10에, S&P 500 지수는 1.85포인트(0.06%) 오른 3115.34에, 나스닥 지수는 32.52포인트(0.33%) 상승한 9943.05에 각각 거래를 마쳤다.

나스닥 지수는 장중내내 소폭 상승세를 유지했지만 다우지수와 S&P500 지수는 장중 내내 약세를 보이다 S&P500만 막판 반전에 성공하고 다우지수는 결국 하락 마감했다.

이는 애플 아마존 등 주요 기술주들이 상승세를 보인 반면 경기회복 기대감에 강세를 보여온 주요 은행들과 유통업체들의 주가가 하락한 영향으로 풀이된다.

이날 시장은 미국 실업보험 청구자 수가 예상보다 나빴던 것에 주목했다. 미 노동부는 지난주 실업보험 청구자 수가 전주보다 150만8000명이라고 발표했다. 전문가 예상치 130만명을 크게 웃돈 결과다.

필라델피아 연방준비은행이 발표한 6월 필라델피아 연은 지수는 전월 마이너스(-) 43.1에서 27.5로 급등해 시장 예상 -20.0을 크게 웃돌았다.

7월 인도분 서부 텍사스산 원유(WTI)는 배럴당 2.3%(0.88달러) 상승한 38.84달러에 거래를 마쳤다. 8월 인도분 금은 전날보다 온스당 0.30%(4.50달러) 내린 1731.10달러에 마감했다.

