"코로나19 영향에" … 한강공원 수영장·물놀이장 개장 잠정연기

서울시, 추후 개장여부 7월 중순까지 결정

[아시아경제 조인경 기자] 서울시 한강사업본부는 최근 수도권의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 재확산 추세에 따라 올여름 한강공원 수영장과 물놀이장의 개장을 잠정 연기한다고 19일 밝혔다.

시는 당초 수영장과 물놀이장 8개소 중 노후시설 보수와 성능개선 공사 등이 예정된 잠실·잠원·망원 수영장을 제외하고 뚝섬·광나루·여의도 수영장, 난지·양화 물놀이장 등 5개소를 이달 26일 개장해 8월23일까지 운영할 계획이었다.

하지만 지난 달 28일 발표된 수도권 지역의 강화된 방역 지침에 따라 어린이 등 건강 취약계층이 많이 이용하고 다수 이용자가 장시간 머무르는 밀집시설인 수영장과 물놀이장의 경우 생활 속 거리두기 수칙을 지키기 어려운 점을 고려해 이같이 결정했따.

시는 다만, 여름철만 운영하는 수영장의 특성에 따라 코로나19 상황 변화를 종합적으로 검토해 올해 개장 여부는 7월 중순 최종 결정할 예정이다.

한편, 한강사업본부는 지난달 19일 수영장·물놀이장 운영 사업자를 선정했으며, 노후한 음수대 배관을 교체하고 수조 바닥 보수 및 방수 등 시설물 정비를 완료하는 등 시민들을 맞기 위한 준비를 차질 없이 마쳤다.

신용목 한강사업본부장은 "매년 여름 한강공원 수영장과 물놀이장을 찾아 피서를 즐기는 시민 여러분에게 진심 어린 양해를 구한다"며 "시민 안전을 최우선으로 생각해 수영장 개장 여부를 최종 결정하겠다"고 말했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr