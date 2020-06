당국 "코로나19 백신 개발되면 우선순위 정해 접종"

[아시아경제 강나훔 기자] 정부가 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 백신을 확보할 경우 우선순위를 정해 접종하겠다고 18일 밝혔다.

권준욱 중앙방역대책본부 부본부장은 이날 충북 오송 질병관리본부에서 열린 정례 브리핑에서 "전 세계적으로 각종 치료제, 백신 등의 시험연구 성과가 발표되고 있다"면서 이같이 밝혔다.

그는 "다만 치료제의 경우에는 현재까지 중증환자 이상으로 대상이 한정돼 있고, 더군다나 부작용이라든지 내성의 등장이라든지 (여러 장애요소가 있어서) 개발까지 많은 시간이 소요되는 과제"라고 설명했다.

이어 "방역당국은 역학조사와 더불어 치료제·백신 연구개발을 통해 중증 이상 환자들의 생명을 지키려는 노력을 기울이고 있다"라며 "백신을 확보하면 전체 국민 중 우선순위를 정해 실제 접종을 하면서 모니터링을 병행해야 하는 새롭고도 막중한 과제가 앞에 놓여있다"고 말했다.

권 부본부장은 "종국적인 해결책은 치료제와 백신이지만 코로나19를 비롯한 호흡기 전파 신종 감염병을 이겨낼 수 있는 길은 '거리두기'가 가장 근본"이라고 강조했다.

한편 코로나19 혈장치료제 개발을 위해 혈장을 공여하겠다고 약속한 완치자는 이날 기준 162명으로 늘어났다.

