정세균 국무총리와 김상수 대한건설단체총연합회 회장을 비롯한 참석자들이 18일 서울 강남구 건설회관에서 열린 '2020 건설의 날 기념식'에 참석해 코로나19 극복에 동참하는 국민과 의료진을 위한 '덕분에' 퍼포먼스를 펼치고 있다./강진형 기자aymsdream@

