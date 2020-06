봄철 화재, 작년에 비해 6% 감소 … 산불피해 대폭 줄어

[아시아경제 조인경 기자] 올 봄 전국에서 발생한 화재 건수가 지난해보다 6% 감소하고, 인명 피해도 6% 줄어든 것으로 나타났다.

18일 소방청이 발표한 3~5월 '봄철 소방안전대책' 결과에 따르면, 3~5월 전국에서 발생한 봄철화재는 총 1만1203건으로 지난해 같은 기간 1만1868건보다 6% 감소했다.

인명피해는 637명(사망 129?부상 508)으로 지난해의 인명피해 675명(사망 83?부상 592)보다 6%(38명) 감소했다.

화재유형별로는 건물화재가 6389건으로 지난해보다 7.3%(503건) 줄었다. 건물화재로 인한 인명피해는 501명(사망 111명?부상 390명)으로 지난해보다 22명 늘었고, 특히 이천 냉동창고 화재 등으로 인해 사망자가 50명(82%)이 증가했다.

임야(산불?들불) 화재는 923건으로 지난해보다 25%(305건) 줄었고, 인명피해도 35명(사망 5?부상 30)으로 지난해에 비해 48명(사망 7?부상 41)이 감소했다.

화재 원인별로는 부주의가 59%(6610건)로 가장 많았고, 이어 전기적 요인 18%(2046건), 기계적 요인 8%(936건) 순이었다. 부주의 사유로는 담배꽁초(37%), 쓰레기소각(15%), 불씨·불꽃방치(13%), 음식물 조리(12%) 등의 순으로 많았다.

장소별로는 공장, 창고시설 등 비주거 시설이 33%(3752건)로 가장 많았고, 쓰레기 24%(2692건), 주거 24%(2637건), 차량 10%(1165건), 임야 8%(923건) 순으로 발생했다.

월별로는 4월이 전체의 38%인 4301건이었고 3월이 4001건, 5월 2901건이었다.

최병일 소방청 소방정책국장은 "올 봄 화재가 감소했음에도 사망자가 증가한 것은 대형화재 방지의 중요성을 말해주는 것"이라며 "화재의 60% 정도가 부주의로 발생하는 만큼 화재예방 의식을 높이고 화재가 났을 때 행동요령을 익혀두는 등 국민들도 자발적으로 참여해 달라"고 당부했다.

