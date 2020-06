비행기·바다·우주 '초연결'...KT 2024년 무궁화6A호 쏜다

KT샛 금산위성센터 창립 50주년

무궁화위성6A호 2024년 발사 준비 한창

데이터용량 10배 늘리고 커버리지 이동 가능

인공위성 新기술 집약

해양플랫폼 확대·亞 수출시장 넓힐 것

[아시아경제 금산 = 구채은 기자] 앞으로는 비행기 안에서도 유튜브나 넷플릭스를 UHD 화질로 끊김없이 볼 수 있다. 태평양을 항해하는 선박에서도 가족과의 5G 화상통화가 가능해진다. 예전에는 꿈만 같았던 일들이 현실로 된 것은 지구 전체를 커버리지로 삼는 KT 위성 덕분이다.

KT 위성 자회사인 KT샛(SAT)은 기존보다 데이터 처리량이 10배 많은 '무궁화위성 6A호(이하 무궁화6A호)'를 2024년 발사한다고 18일 밝혔다. 무궁화6A호에는 신(新)위성기술을 대거 집약했다. 기존 위성보다 데이터 용량이 10배 커지고, 발사 후에도 커버리지를 옮길 수 있다. 5G도 가능하다. 망망대해 원양어선에서도 5G를 통한 원격진료를 할 수 있는 날이 오는 셈이다. KT샛의 송경민 대표는 KT가 소유하고 있는 금산위성센터의 창립 50주년을 맞아 가진 이날 기자간담회에서 "바다, 하늘, 우주 어디서나 끊김 없는 네트워크 제공이 가능한 위성 산업을 견인해나갈 것"이라며 "이를 위해 올해 무궁화6A호 적용기술을 확정하고 내년에는 제작을 시작할 것"이라고 밝혔다.

◆4년 후 무궁화위성6A호 우주로 = 무궁화6A호는 오는 2025년 수명이 끝나는 무궁화6호의 승계 위성으로 2024년 궤도 116도에 발사될 예정이다. 무궁화6A호는 데이터량을 10배 늘린 대용량 위성(HTS) 기술을 포함해 가변빔을 탑재해 발사 후에도 커버리지 변경을 할 수 있다. 적용 분야는 항공기 와이파이 서비스, 해양 위성통신 등 하늘, 바다 등 흔히 '통신 사각지대'로 알려진 곳이다. 2017년 발사된 무궁화5A호로도 비행기 내 와이파이가 가능하지만 무궁화6A호를 통해서는 더욱 고사양의 기내 와이파이 서비스를 제공할 수 있다. 지상에서 지름이 20m가 넘는 위성용 안테나로 정지 궤도 위성에 인터넷 신호를 쏘면 위성이 이를 항공기 상단에 부착된 안테나로 연결하는 방식이다. KT 관계자는 "해외항공사에선 기내와이파이가 거의 보편화되고 있어 국내에서도 확대될 여지가 높아 위성이 많은 역할을 할 수 있을 것"이라고 말했다.

◆항공ㆍ해양ㆍ5G 기술 고도화 = 무궁화6A호에는 한국형 정밀 GPS 보정 시스템(KASS) 중계기를 탑재해 GPS 정확도도 높인다. 송 대표는 "KASS가 구축되면 현재 30m 수준인 GPS 오차는 1m 수준으로 줄어 항공기 이착륙 안정성에 크게 기여할 것"이라고 설명했다. 이와 함께 5G와 위성통신 연동 기술을 고도화해 5G 망 대역폭도 확대한다. 지구를 커버리지 단위로 가져가는 위성을 통해 5G망 커버리지 확장 속도가 더욱 빨라지는 것이다.

해양 위성통신 관련 시장도 KT샛이 주목하는 분야다. 그동안 KT샛은 선박용 인터넷, 이메일, CCTV, 선박 운항 관리 등 다양한 해양 솔루션 분야에서 연평균 20%씩 성장해왔다. KT샛은 이같은 솔루션을 하나의 서버에 구축하는 '해양 통합 플랫폼'을 내년 상반기에 출시할 계획이다. 이와 함께 중동, 몽골, 아라비아 해까지 유선 통신이 어려운 글로벌 국가들을 대상으로 한 위성방송 사업도 확장해나간다.

◆50년간 발전 비약적...亞시장 리딩 = 1970년 문을 연 금산위성센터는 우리나라 최초 위성통신지구국이자 국내 통신사업의 발전과 궤를 함께 해왔다. 개소 당시 미국, 일본, 대만 등 태평양 연안 7개국을 대상으로 136회선으로 서비스를 시작했지만 현재는 45개의 초대형 고성능 안테나, 7000회선을 보유한 아시아 최대 위성 텔레포트로 발돋움했다. 현재 KT샛이 운영하고 있는 위성은 무궁화 위성 5, 5A, 6, 7호와 KOREASAT 8호 등 총 5기로 커버리지는 지구 전체 면적(143만9000㎡)의 60% 수준이다. 송경민 대표는 "최근 우주산업은 ICT 기술의 눈부신 성장으로 민간 기업이 우주개발을 주도하는 '뉴페이스 시대'에 진입했다"면서 "KT는 위성 산업을 리딩하는 기업으로 성장할 것"이라고 밝혔다.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr