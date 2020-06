“태양을 가린 달, 10년간 못보네” 21일 부산에서 일식관측 행사

부산 금련산수련원, 2020년대 마지막 ‘일식’ 가족체험 제공

일식 현상 촬영·천문특강·우주과학영상 관람·천문퀴즈 다채

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 2020년대 마지막 일식(부분일식)을 지켜보는 관측 행사가 시민들에게 손짓한다. 다음 일식 현상은 10년 뒤에 온다.

부산시 금련산청소년수련원은 오는 21일 진행되는 부분일식 천문현상을 수련원에서 가족과 함께 맞이할 수 있도록 오후 2시부터 6시까지 ‘2020년 부분일식 관측행사’를 운영한다고 18일 밝혔다.

일식은 달에 의해 태양이 가려지는 현상으로 태양 전체가 가려지면 개기일식, 일부가 가려지면 부분일식이라 부른다.

21일 진행되는 일식은 부분일식으로 한국천문연구원에 따르면 이날 오후 3시 53분께 시작해 오후 5시 2분에 최대 면적을 가린 뒤 오후 6시 4분에 종료될 예정이다.

특히 이번 일식은 우리나라에서 관측할 수 있는 2020년대 마지막 일식으로 다음 부분일식은 2030년 6월에나 볼 수 있다.

청소년수련원은 부분일식을 맞아 천문특강, 일식 관측, 일식 현상 촬영, 우주과학 돔영상 관람, 천문공작, 천문퀴즈 등으로 다양한 관측행사를 진행한다. 행사는 모두 무료로 참여할 수 있으며 주차비는 유료이다.

코로나19로 생활 속 거리두기 지침에 따라 수련원을 방문할 때에는 개인 마스크를 착용해야 한다. 또한 우천 및 기상악화 시에는 일식 현상이 관측되지 않으므로 행사가 취소될 수 있어 사전에 수련원으로 문의해야 한다.

배권수 부산시 청소년수련원장은 “흔치 않은 천문현상인 만큼 이번 관측행사가 가족, 연인, 친구와 함께하는 특별한 경험이 되길 바란다”고 말했다.

