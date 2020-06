2020 건설의 날 기념식 개최

[아시아경제 유인호 기자] 대한건설단체총연합회와 국토교통부는 18일 ‘희망의 대한민국! 건설이 열어갑니다’라는 주제로 ‘2020 건설의 날’기념식을 개최했다.

이날 오후 2시 30분 서울 강남구 건설회관에서 열린 기념식에는 정세균 국무총리, 박선호 국토교통부 1차관을 비롯 정부인사, 국회의원, 건설단체장, 유관기관장, 주요 건설업체 CEO 및 임직원 등 300여명이 참석했다.

김상수 회장은 기념사에서 “코로나19는 4차 산업혁명의 진행을 앞당기는 대전환의 계기이며, 건설산업의 새로운 성장엔진을 창출하는 기회가 될 것”이라며 “이번 위기를 슬기롭게 극복해 새롭게 도약하겠다”고 밝혔다.

정 총리는 “그동안 건설산업이 이룩한 업적이 놀랍다”며 “4차 산업혁명시대 건설산업의 첨단화와 안전한 건설을 위해 노력해 달라”고 당부했다.

이날 기념식에서는 윤현우 ㈜삼양건설 대표이사, 노석순 원영건업㈜ 대표이사가 금탑산업훈장을 수상했다. 동탑산업훈장은 우철식 ㈜태영건설 전무, 철탑산업훈장은 김원열 무경설비㈜ 대표이사, 황근순 이에스아이㈜ 대표이사, 석탑산업훈장은 이서길 ㈜대성건설산업 대표이사, 김임식 남송종합건설㈜ 대표이사가 각각 수상했다.

전용갑 활림건설㈜ 대표이사 등 5명이 산업포장을 수상했으며, 조성래 (유)디알씨충원건설 대표이사 등 5명이 대통령 표창을, 김종래 건욱종합건설㈜ 대표이사 등 6명이 국무총리 표창을 받았다.

유인호 기자 sinryu007@asiae.co.kr