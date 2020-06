카톡으로 전자출입명부 이용…"구현 방안 검토중"

[아시아경제 부애리 기자] 감염병 전파 위험이 큰 고위험시설 출입에 의무화된 전자출입명부 시스템을 카카오톡으로도 이용할 수 있게 될 것으로 보인다.

카카오 관계자는 18일 "전자출입명부 시스템을 카카오톡에서 구현 가능한 방안을 검토 중"이라며 "구체적 방식이나 시기 등은 보건복지부와 협의 예정"이라고 밝혔다.

카카오는 당초 QR코드 기반의 전자출입명부 시스템에 참여할 뜻을 밝혔지만, 시행일인 지난 10일에 서비스를 개시하지 못했다. 카카오 측이 카카오페이 애플리케이션(앱)을 통한 인증을 제안했으나 당국에서 많은 사람이 사용하는 카카오톡을 활용해 달라고 요청하면서 불발 됐기 때문이다.

현재 네이버를 통해서만 전자출입명부 시스템을 쓸 수 있다.

이후 카카오 측이 카카오톡 활용 방안을 다시 제안하면서 협의가 재개된 것으로 알려졌다.

한편 전자출입명부시스템은 전날 오후 기준 총 5만5588개 시설에서 119만1357건 사용됐다.

