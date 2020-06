전자랜드 "6월 초 에어컨 판매량 전년 동기 대비 64% 증가"

[아시아경제 이승진 기자] 30도를 웃도는 때이른 무더위에 에어컨 판매가 급증한 것으로 나타났다.

18일 전자랜드가 지난 1일부터 14일까지 에어컨 판매량을 분석한 결과 전년 동기 대비 64%증가한 것으로 집계됐다. 같은 기간 전월 동기간(5월 1일~14일)과 비교해도 55% 판매 성장을 기록했다.

전자랜드는 갑자기 찾아온 무더위에 에어컨을 찾는 소비자들이 많아지면서 6월초 판매량이 증가한 것으로 분석하고 있다. 또한 으뜸효율가전제품 환급사업으로 최고효율등급 에어컨을 구매하면 환급을 받을 수 있는 것도 에어컨 판매 증가의 이유 중 하나로 꼽힌다.

한편, 전자랜드는 오는 30일까지 ‘에어컨 미리 장만 대축제’ 행사를 진행한다. 전자랜드는 행사 기간 삼성제휴카드로 에어컨을 구매한 고객에게 결제 금액과 타 제품 구매 대수에 따라 최대 70만원의 캐시백 혜택을 증정한다. 또한 200만원 이상 에어컨을 전자랜드 삼성제휴카드와 스페셜 롯데카드로 결제한 고객에게 최대 36개월 장기 무이자 혜택을 제공한다.

이밖에도 전자랜드는 삼성전자 무풍에어컨, 캐리어 에어로 에어컨 중 일부 모델을 삼성제휴카드로 결제 시 모델별로 최대 10만원 캐시백 혜택을 제공한다.

전자랜드 관계자는 “7월부터는 에어컨 설치 대기 기간이 길어지므로 6월에 구매에서 설치까지 하는 것을 추천드린다”며 “전자랜드는 합리적인 가격과 빠른 설치 서비스를 제공하고 있다”고 말했다.

