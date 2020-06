영등포구-피플멀티, 사물인터넷 기술 이용 홀몸어르신 건강 지킨다

비접촉식 헬스케어 감지기술로 심박수·호흡 등 건강상태 실시간 모니터링... 호흡기·심장질환 등 비상상황 발생시 구에서 즉시 파악 골든타임 확보 가능

[아시아경제 박종일 기자] 영등포구(구청장 채현일)가 사물인터넷(IoT) 관련 연구개발 기업 ㈜피플멀티와 지역사회공헌 업무협약을 맺고 4차산업 기술을 이용한 실시간 홀몸어르신 건강관리에 나선다.

17일 채현일 영등포구청장은 조군수 피플멀티 회장 및 박훈웅 대표를 비롯한 기업 관계자들과 함께 업무협약식을 갖고 협약서에 서명하며 지역 어르신 복지 향상을 위한 결의를 다졌다.

협약 내용은 ▲지역사회 복지증진을 위한 기관 간 상호교류 및 협력관계 구축 ▲지역사회 공헌을 위한 공동 프로그램 개발 ▲사물인터넷 기기를 활용한 지역 내 홀몸어르신 건강관리 지원 등이다.

이번 협약으로 구는 피플멀티가 개발한 비접촉식 헬스케어 감지센서 기술을 기반으로 한 사물인터넷기기를 통해 홀몸어르신들에게 실시간 돌봄서비스를 제공하게 된다.

먼저 홀몸어르신 20명의 가정에 각각 일체형 센서를 설치, 관제센터에서 센서를 통해 어르신의 심박 수·호흡·움직임을 실시간 모니터링한다. 온도 및 습도와 냄새, 조도 등도 측정할 수 있다.

이런 모니터링 시스템을 통해 어르신의 건강 상태에 문제가 있거나 호흡기 및 심장질환 등 긴급 상황이 발생할 경우 구에 즉시 통보된다.

이로써 어르신의 건강을 지키기 위한 골든타임 확보가 용이해지고 나아가 다가올 초고령사회에 대비한 어르신 고독사, 우울증 등의 사회문제 또한 예방할 수 있을 것으로 기대된다.

구와 이번 협약을 함께한 피플멀티는 2018년9월 설립된 전도유망한 강소기업이다. 2019년 중기부 창업성장기술개발사업 혁신형 창업과제 선정에 이어 올 6월에 서울창업허브 ‘챌린지 스타트업 지원사업’ 최종 지원업체로 선정되기도 했다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 피해지원 기부 등 지역사회 공헌활동에도 꾸준히 힘쓰고 있다.

채현일 영등포구청장은 “혁신적인 기술을 이용하여 홀몸어르신에게 실시간 돌봄서비스를 제공할 수 있어 기쁘다”며 “앞으로도 ICT 기술 기반의 복지서비스 도입에 힘써 더불어 잘사는 탁트인 영등포를 만들겠다”고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr