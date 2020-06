'살맛나는 주말'…롯데마트, 한우등심·랍스터·전복 최대 50% 할인

[아시아경제 이승진 기자] 롯데마트가 20일과 21일 이틀 동안 인기 신선식품과 가공식품, 생활용품 등을 최대 50% 할인된 금액에 선보이는 ‘살맛나는 이틀’ 행사를 진행한다.

이번 행사는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 침체된 소비를 진작시키기 위해 격주로 선보이는 행사로, 보다 많은 고객들이 부담없이 쇼핑할 수 있도록 수요가 높은 상품들을 준비, 고객들의 큰 호응을 얻고 있다.

앞서 6일과 7일 진행한 ‘통큰절’ 행사에서는 전년 동기간 대비 전체 매출이 8.7% 신장했으며, 특히 한우와 수산물에 대한 수요가 높아 매출이 각 40.8%, 23.3% 신장했다.

20일 단 하루동안에는 1등급 한우 등심을 1인당 1㎏ 한정으로 5500원에 판매한다. 체리와 블루베리는 엘포인트(L.POINT) 회원 대상 각 6000원과 5000원 할인해 각 3980원에 판매한다.

20일과 21일 이틀간 엘포인트 회원 대상 최대 50% 행사도 준비했다. 대표 상품으로 '미국산 냉동 LA식 갈비', '완도 활 전복' 등을 각 40% 할인 판매한다. '한우 잡뼈탕용'은 엘포인트 회원 대상 50% 할인한다.

다양한 가공식품도 준비해 ‘초콜릿’ 70여종을 기존 판매가에서 50% 할인된 금액에, ‘인기 레드와인 200여종’을 기존 판매가에서 최대 40% 할인된 금액에 판매한다.

인기 신선식품과 가공식품, 생활용품 1+1 행사도 진행해 바나나, 방울토마토, 대파 등을 저렴한 가격에 만나볼 수 있다. 아울러 오는 24일까지 캐나다산 랍스터를 해당 카드(롯데·신한·KB·국민·NH농협)로 결제시 20% 할인하는 행사도 진행하고 있다.

이상진 롯데마트 마케팅부문장은 “코로나19로 침체된 소비심리를 되살리기 위해 주말 행사를 기획했다”며 “주말 동안 롯데마트에 방문하셔서 인기 신선식품부터 가공식품과 생활용품까지 다양한 상품을 부담 없는 가격에 만나보시기 바란다”고 말했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr