서울시, TV 프로그램·금연송 통해 흡연율 낮춘다

비대면 금연서비스 개발 … 청소년 체험형 금연프로그램 확대도

[아시아경제 조인경 기자] 서울시가 성인 흡연율 감소 추세에 힘입어 공중파 TV 프로그램을 통해 금연의 중요성을 강조하고 대대적으로 홍보에 나선다고 18일 밝혔다.

서울시에 따르면, 지난달 발표된 '2019년 지역사회건강조사'에서 서울의 19세 이상 성인 흡연율은 2018년 18.6%에서 2019년 16.7%로 1.9%포인트 감소했다. 특히 서울의 남성 흡연율은 같은 기간 34.4%에서 30.9%로 3.5%포인트 급감했다.

통학로 금연구역 확대 등 '시민 참여형 금연환경 조성'에 노력하고 '찾아가는 금연지원 서비스' 등을 적극적으로 추진한 결과, 시민사회에 자발적인 금연문화가 조성되고 있다고 서울시는 분석했다.

이에 따라 시는 현재의 흡연율 감소 추세를 탄력적으로 이어가기 위해 대시민 금연홍보를 대대적으로 추진하기로 했다. TV 프로그램과 연계해 출연자가 금연을 시도하고 유지해나가는 모습을 가감 없이 보여주고, 금연송을 통해 흡연자들이 금연의지를 다지는 등 금연에 적극 동참할 수 있도록 홍보할 예정이다.

또 현재 보건소 중심의 청소년 금연서비스를 지역사회 기관 간 협력을 통해 '체험형 금연프로그램'으로 운영하며, 흡연학생들이 참여 시 6개월 간 금연을 유지해 나갈 수 있도록 서비스를 확대할 계획이다.

서울시는 특히 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 장기화에 따라 비대면 서비스 등 자치구별로 다양한 금연서비스 제공을 시도하고 있는 만큼 시 차원에서 통일된 '서울형 비대면 금연클리닉 및 금연상담 프로토콜' 개발도 추진할 예정이다.

현재 광진구의 경우 '금연앱'을 개발해 사용자 위치추적을 통한 관내 금연구역 안내 팝업서비스를 제공하고 있으며, 서초구는 기존 금연상담 등록자들이 금연을 유지할 수 있도록 행동강화 물품과 니코틴 보조제 등을 택배를 통해 배송해주고 있다.

나백주 서울시 시민건강국장은 "코로나19에 대응하면서 고위험군으로 분류되는 흡연자를 위해 비대면 금연서비스를 적극 개발하고 확대할 것"이라며 "청소년 흡연시작 차단도 함께 강화해 취약계층을 보호하고 서울시의 흡연율을 전반적으로 낮추도록 하겠다"고 말했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr