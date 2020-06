[포토] 양천구 신월2동지역사회보장협의체 ‘안녕하새우!, 행복하새우!, 건강하새우!’ 전달식 개최

[아시아경제 박종일 기자] 양천구(구청장 김수영) 신월2동지역사회보장협의체 관계자들이 17일 신월2동 주민센터에서 ‘안녕하새우!, 행복하새우!, 건강하새우!’ 전달식을 개최했다.

‘안녕하새우!, 행복하새우!, 건강하새우!’는 반려 수중 동·식물(마리모와 블루벨벳새우)을 독거어르신들에게 지원, 정서적 안정을 도모하는 프로젝트다.

