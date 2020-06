[아시아경제 임춘한 기자] 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 23,000 전일대비 300 등락률 +1.32% 거래량 359,212 전일가 22,700 2020.06.17 15:30 장마감 close 는 17일 시설자금 490억원과 운영자금 84억원 조달을 위해 주주배정후 실권주 일반공모 방식의 유상증자를 결정했다고 공시했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr