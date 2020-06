신한은행 "AR 속 은행 영업점 체험하세요"

신한은행, 찾아가는 금융체험교실 실시

[아시아경제 김효진 기자]신한은행은 어린이와 청소년들에게 올바른 금융지식을 전달하기 위해 찾아가는 금융체험교실 ‘신한은행이 간다! 꿈길원정대’와 ‘우리학교에 신기한 은행이 왔어요’를 실시한다고 17일 밝혔다.

찾아가는 금융체험교실은 신한은행이 2015년부터 매년 진행하고 있는 맞춤형 진로 체험 교육으로, 주변에 은행이 없는 도서산간지역 초·중학교를 방문해 은행원 직업체험교육 및 금융교육을 진행하는 프로그램이다.

초등학생이 대상인 ‘우리학교에 신기한 은행이 왔어요’와 중학생이 대상인 ‘신한은행이 간다! 꿈길원정대’ 2가지 프로그램으로 연령에 따라 맞춤형 교육을 실시한다.

특히 올해는 금융교육을 접하기 어려운 금융소외계층과 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 어려움을 겪는 지역사회를 위해 서울시아동자립지원사업단의 추천을 받은 아동보육시설을 대상으로 찾아가는 금융체험교실을 실시한다. ‘강동꿈마을’을 시작으로 아동보육시설 및 전국 농산어촌 학교를 찾아갈 예정이다.

은행 영업점과 동일한 환경의 이동점포(뱅버드)를 이용해 은행원 직업체험을 할 수 있다. 또 금융 보드게임 외에도 가상현실(AR), 증강현실(VR) 기술을 활용한 가상 은행영업점 방문, QR코드를 활용한 퍼즐게임 등을 통해 입체감 있는 디지털 금융 교육을 진행하고 있다.

신한은행 관계자는 “아동보육시설이나 도서산간 지역 학생들을 위해 다양하고 재미있는 프로그램을 준비했다”며 “금융체험교실을 비롯한 다양한 사회공헌 활동을 계속 이어나갈 예정”이라고 말했다.

