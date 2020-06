송영길 "일희일비할 문제 아니다…국회, 판문점 선언 비준 추진해야"

[아시아경제 원다라 기자] 더불어민주당 소속 송영길 국회 외교통일위원장이 북한의 연락사무소 폭파에도 4.27선언 국회 비준 동의를 추진하겠다고 밝혔다.

송 위원장은 17일 오전 CBS 라디오 인터뷰에서 '국회 차원에서 (이번 사태와 관련해) 어떤 대책들이 가능할것이라고 보나'라는 질문에 "4.27 판문점 선언의 국회 비준 동의가 필요하다는 생각이 든다"고 답했다.

송 위원장은 '이런 상황에서 과연 판문점 선언 비준과 종전선언 촉구 결의안을 이렇게 하는 것이 맞느냐는 여론도 있다'는 질문에는 "같이 병행할 수밖에 (없다는) 생각이 든다"고 말했다. 이어 "포기할수 없는 문제이고, 평화협력문제는 지속적으로 우리가 인내심을 가지고 해 가야 할 문제지 일희일비할 문제는 아니다, 이렇게 생각한다"고 덧붙였다.

외통위 차원에서 판문점 선언 비준안과 종전선언 촉구 결의안 두 가지를 다 추진할 생각인지에 대해서는 "종전 선언 촉구 결의안 문제는 일단 아직 접수가 안됐기 때문에 접수되면 검토할 문제이고, 판문점 선언 비준 동의안은 저희 당에서 추진하겠다는게 입장"이라고 말했다.

송 위위원장은 개성공단 시설물에 대한 폭파까지도 이어질 것이라고 보는지에 대한 질문에는 "혹시 또 예언이 되면 안된다"면서 도 "무력 사용은 중단돼야 한다고 강력하게 비판하고 있는 상황"이라고 말했다. 이어 "개성공단에 군부대를 진주할 것으로 예고되고 있다"고 말했다.

'군사적 도발이 있을 경우 우리 군도 상응 대응을 하게 되나'라는 질문에는 "당연히 하지 않겠나"라고 답했다. 다만 " 이런 시기에 서로 간의 감정을 자극하고 계속 에스컬레이팅 시키는 행위는 도움이 되지 않을 거라고 생각이 든다"라면서 "아무튼 이 사안을 차분하게 진정시키는 게 필요하다"고 말했다.

한편 송 위원장은 전일 자신의 '포로 폭파 안한 게 어디냐'고 한 발언이 논란이 됐던 것에 대해선 "공식 언론 기자회견이 아닌데 이런 내용을 쓰는 것은 적절치 않다는 생각이 든다"고 말했다. 그러면서 "예를 들어 교통사고가 났을 때 우리가 불행중 다행이라고 하는 것이 사고가 잘 났다는 뜻은 결코 아닌 것처럼 더 심한 군사적 긴장 강화에 대한 우려가 컸던 것"이라고 해명했다.

원다라 기자 supermoon@asiae.co.kr