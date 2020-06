'미우새' 이무생, 아내와 첫 만남 회상 "만화 속 캐릭터 같아"

[아시아경제 김정호 기자] 배우 이무생이 아내와의 첫 만남을 회상했다.

14일 오후 방송된 SBS 예능 프로그램 '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')는 게스트로 출연한 이무생이 아내와의 만남을 밝힌 장면을 그렸다.

이날 MC신동엽은 "처음 만나자마자 반해버렸어요?"라고 질문했다.

이에 이무생은 "매력적으로 다가 왔던 게 숏커트였어요. 쌍꺼풀도 있었고 귀여운 모습이어서 만화 속 캐릭터 같은 거예요. 소개팅으로 만났는데 제가 반해서 만남을 이어갔죠"라고 당시를 회상했다.

한편, 이날 이무생은 자녀의 훈육 방법에 대해 언급했다. 그는 "아이들 훈육은 와이프 분이 잘 하고 있다. 알아서 잘 하시니까 그냥 맡기는 편이다"라고 설명했다.

나아가 "제대로 해주시니까 저는 지켜보는 입장이지만, 아이들이 잘못하면 따끔하게 혼내긴 한다"라고 덧붙였다.

'미운 우리 새끼' 매주 일요일 오후 9시 5분 방송된다.

