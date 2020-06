[아시아경제 유현석 기자] 나이트클럽에서 술을 마시던 30대 외국인이 숨져 경찰이 수사에 나섰다.

14일 광주 서부경찰서에 따르면 이날 자정께 광주 서구 한 나이트클럽에서 대만 국적 A(37) 씨가 클럽 룸에서 숨진 채 발견됐다.

A씨와 함께 나이트클럽 찾은 친구 B씨가 A씨를 발견하고 경찰에 신고했다. B씨는 홀로 춤을 추러 나갔다가 돌아온 사이 A씨가 숨져있었다고 경찰에 진술한 것으로 알려졌다.

당시 A씨에게 외상 등 타살 흔적은 발견되지 않았다. A씨의 국적은 대만이지만 영주권을 가지고 오래전부터 국내에 거주한 것으로 나타났다.

경찰은 A씨 시신에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 검체를 채취해 검사를 의뢰할 계획이다. 이와 함께 약물 복용 등 모든 가능성을 열어두고 부검 등으로 사인을 확인할 예정이다.

