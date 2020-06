손으로 읽는 따뜻한 세상… 강동구, 점자 소식지 발행

분기별 250부 발행, 총 60면에 복지·행정·생활정보 등 알짜 구성...시각장애인 알 권리 증진 및 정보 불평등 해소 기대

[아시아경제 박종일 기자] 강동구(구청장 이정훈)가 시각장애 주민들을 위한 점자 소식지를 발행, 시각장애인들의 알 권리 충족과 정보 접근성 확대, 주민들 간 정보 격차 해소에 나서고 있다.

점자 소식지는 복지 서비스, 교육, 행정소식은 물론 관광여행지, 건강 정보 등 시각장애인에게 유용한 맞춤 정보들을 담아 총 60면으로 구성했다.

앞부분 40면은 시각장애인을 위한 점자로, 뒷부분 20면은 묵자로 제작해 장애인과 비장애인이 서로 이해하고 소통할 수 있는 기회를 마련한다.

연 4회 분기별로 250부씩 발행, 점자 소식지 구독을 원하는 시각장애인에게 우편으로 발송할 예정이다.

이외도 동주민센터나 장애인종합복지관, 시각장애인복지관, 도서관 등에 비치해 보다 많은 장애인들이 행정에 관심을 갖고 참여할 수 있도록 지원할 계획이다.

이정훈 강동구청장은 “차별 없는 사회를 만드는 정책의 중심에 장애인이 있다“며 ”강동구에는 1800여 명의 시각장애 주민이 거주하고 있는데, 점자 소식지 발행이 장애인이 겪는 정보 불평등을 해소, 더불어 사는 따뜻한 복지를 구현하는 시발점이 되길 바란다“고 밝혔다.

