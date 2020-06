'나혼자산다' 유이 "꿀벅지 악플, 어린 나이에 상처…8년간 하루 한 끼"

[아시아경제 박희은 인턴기자] 유이가 자신의 몸매와 관련된 악플에 대한 속내를 전했다. 이어 건강해진 근황도 공개했다.

12일 방송된 MBC '나 혼자 산다'에서 유이는 박나래로부터 "데뷔 초 '꿀벅지'로 큰 인기를 얻지 않았냐. 근데 어느 순간 살이 많이 빠져서 많은 분들이 걱정했었다"라는 말을 들었다.

이에 유이는 "제가 (애프터 스쿨에) 처음 들어갔을 때 꿀벅지로 사랑받기도 했지만 악플도 많이 달려 스트레스를 받았다"면서 "'BANG' 활동 때 배꼽티를 입었는데 '유이 뱃살'이 논란이 되니 어린 나이에 상처를 많이 받았다. 21, 22살 이런 때였는데 '사람들 다 이 정도 뱃살은 있지 않나' 하고 울었다"고 했다.

그러나 체중 감량 후에도 이어지는 악플에 유이는 "드라마로 넘어갔을 땐 너무 말라서 거식증이라는 말을 많이 들었다. 제가 어느 드라마에서 아픈 역할을 맡아 그 역을 위해 안 먹고 살을 뺐다"면서 "그때부터 하루 한 끼를 먹기 시작해 8년을 보냈다"고 밝혔다.

계속해서 유이는 "제가 아픈 역을 맡으면 드라마가 다 대박이 났다. 사람들이 저런 외모를 좋아해 주시나 하는 착각이 들었다"고 했다.

이에 손담비는 "저도 44㎏까지 빼봤다. 저도 그때 (검색창에) 치면 거식증이 나왔다. 그걸 느끼고 바꾸면 되는 거 같다"고 유이의 말에 공감했다. 이장우 역시 "되게 걱정을 많이 했는데 건강해진 거 같아 다행"이라고 위로했다.

박희은 인턴기자 aaa341717@asiae.co.kr