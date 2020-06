12일 코로나19 재확산 우려로 글로벌 증시가 얼어붙으며 코스피 지수가 4% 넘는 폭락세로 출발했다. 서울 을지로 하나은행 딜링룸에서 한 딜러가 모니터를 주시하고 있다. /문호남 기자 munonam@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.