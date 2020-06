전주비전대, 코로나 이후 ‘교육과 비전’ 제시 토론회

[아시아경제 호남취재본부 이건주 기자] 전주비전대학교가 ‘포스트 코로나’ 대비 미래 교육 현장 변화와 비전을 제시하는 토론회를 열었다.

11일 비전대에 따르면 비전관에서 비대면 온라인 강의의 저변확대에 신속하게 대응하기 위한 포스트 코로나 ‘미래교육환경’과 ‘사회전반 패러다임의 변화’에 대한 아젠다로 각 부처와 전공분야 교수들이 한자리에 모여 열띤 토론을 벌였다.

이 자리에는 홍순직 총장과 토론회 발제를 맡은 조용호 선교지원처장, 학과 교수들을 비롯 외부 전문가 2명 등 총 30여 명이 참석했다.

참석자들은 주로 온라인 교수학습 강의 기법 개발과 온라인 수업 출석·시험, 공정성 확보 방안 등 발전방향을 논의했다

홍순직 총장은 “미국의 하바드, 예일의 세계 유수의 대학들은 이미 온라인 강의가 주를 이루며 '강의의 글로벌화'를 이루고 있다”며 “채용필기시험과 채용면접마저도 온라인시험을 치르는 상황”이라고 밝혔다.

이어 “앞으로 비전대는 온라인 강의에 3D CG 애니메이션, 3D 모핑 등 최첨단 툴을 활용해 ‘강의 퀄리티’를 높이는데 최선의 지원을 다 할 계획”이라고 덧붙였다.

호남취재본부 이건주 기자 scljh@asiae.co.kr