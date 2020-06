경남정보대, 울산기술공고 학생 5명 데려온다

연계교육 협약 맺어 2022년 대학에 입학 … 입학금 면제 · 장학금 혜택

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 경남정보대 전기과와 울산기술공고 전기과가 2+2 연계교육 협약을 맺었다.

경남정보대는 지난 9일 울산기술공업고교에서 이 학교 전기과와 2+2 연계교육 협약을 맺고, 전기과 2학년 학생 5명이 2022학년도 수시모집에 연계교육 전형으로 이 대학에 입학한다고 11일 밝혔다.

5명의 선발 학생 모두 입학금이 면제되고, 수업료 30%를 장학금으로 혜택받는다.

경남정보대 전기과 김상효 교수는 “부산뿐만 아니라 울산지역 고교와도 연계협약을 맺게 돼 학과의 이름을 알리는 좋은 기회가 됐다”고 말했다.

“4차 산업혁명 시대에 요구되는 전기공학을 기반으로 첨단융합제어기술, 신재생에너지기술 등을 갖춘 전문 전기 기술인을 양성하기 위해 노력하겠다”고 덧붙였다.

이 대학 전기과는 2010년 3월 80명 정원으로 학과가 설립돼 현재 120명 정원의 공학계열로 컸다. 매년 포스코, 삼성SDI, 삼성전기, SK하이닉스 등 중견 및 대기업에 졸업생이 취업하는 등 위상이 오르고 있는 인기 학과다.

