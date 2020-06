속보[아시아경제 허미담 기자] 10일 경기 안양시는 관내 43번째 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 발생했다고 밝혔다.

안양시에 따르면 43번 확진자는 비산3동 행복마을아파트에 거주하는 여성 A(39)씨로 전날 확진 판정을 받은 성남 151번 확진자 B씨의 아내인 것으로 확인됐다.

현재 군인인 B씨는 성남 국군수도병원 선별진료소에서 검사를 받은 뒤 확진 판정을 받았고 군에서 역학 조사를 진행하고 있다.

한편 안양시는 A씨의 동선과 접촉자들을 조사 중이며 경기도의료원 파주병원으로 이송할 예정이다.

