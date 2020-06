익산시, 장점마을 환경오염 물질 ‘걷어내’…삶의 질 회복 ‘노력’

[아시아경제 호남취재본부 고민형 기자] 익산시가 장점마을(사진) 일대 환경 오염 물질을 모두 걷어냈다.

시는 환경부 실태조사 결과 장점마을 환경 재난의 원인으로 밝혀진 금강농산 내부 매립폐기물과 금강농산에서 유입된 오염물질 축적 우려가 높은 인근 저수지?논 등 주변 환경 오염 토양을 모두 제거했다고 10일 밝혔다.

이는 익산시가 지난해 11월 전북도와 공동으로 발표한 ‘장점마을 종합대책’ 일환으로 추진되고 있다.

앞서 지난 4월 주민들 건강과 직결된 주택 내부와 지붕 등에 침적된 먼지 제거사업을 완료했고, 위해 우려가 있는 슬레이트 지붕철거사업은 현재 진행 중이다.

오염 토양이 제거된 금강농산 주변 농경지에는 코스모스를 식재해 그간 환경재난으로 고통받던 이미지를 탈피해 아름다운 자연 풍경이 돋보이는 마을로 탈바꿈하려는 시도도 함께 했다.

정헌율 익산시장은 “종합대책에 따른 환경개선 사업을 실시해 장점마을의 훼손된 환경이 복구돼 가고 있으나, 이에 그치지 않고 마을 주민들의 삶의 질 회복과 마을 이미지 개선을 위해 적극 노력하겠다”고 말했다.

호남취재본부 고민형 기자 gom21004@asiae.co.kr