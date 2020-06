전북교육청, 음주운전 예방·홍보 디자인 공모작 온라인 투표 진행

10일부터 17일까지

[아시아경제 호남취재본부 이건주 기자] 전북교육청이 공모를 통해 접수된 음주운전 예방·홍보 디자인에 대해 온라인 투표를 진행한다고 10일 밝혔다.

온라인 투표는 PC와 모바일을 통해 이날부터 17일까지 8일간 진행된다.

PC를 통해 참여하고자 할 때에는 공지된 URL에 접속해 투표하면 된다.

모바일로 참여하는 경우 네이버에 접속, 그린닷을 클릭한 뒤 왼쪽의 렌즈, QR/바코드를 선택한 뒤 QR코드를 인식 후 투표하면 된다.

공모작품은 총 16점으로 공모자의 제안설명과 디자인을 자세히 보고 싶다면 도교육청 홈페이지 공지사항에서 ‘전북도교육청 음주운전 예방·홍보디자인 공모작 온라인 투표 안내’를 참고하면 된다.

투표는 1인 2표까지 가능하며, 투표 후에는 정정·이중 투표가 불가능하다.

도교육청 관계자는 “다득표순으로 최종 5작품을 선정해 2차 현장투표와 심사위원회 심사 등을 합산해 다음달 8일 최종 결과를 발표할 예정”이라고 말했다.

