HK이노엔, 코로나19 백신 개발 착수

[아시아경제 조현의 기자] 한국콜마 자회사인 HK이노엔(구 CJ헬스케어)이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신 개발에 나섰다.

HK이노엔은 지난 9일 한국화학연구원에서 열린 ‘CEVI(신종바이러스) 융합연구단 기술이전 협약식’에서 코로나19 백신 후보물질 기술이전 협약을 맺고 공동 연구에 돌입했다고 10일 밝혔다.

HK이노엔이 이전받은 ‘고효능 코로나바이러스감염증-19 백신 후보물질’은 과학기술정보통신부 산하 국가과학기술연구회의 CEVI 융합연구단이 개발했다. 이 후보물질은 인체용 코로나19와 변종 코로나19 감염 예방을 위한 백신 의약품 개발에 이용된다.

HK이노엔과 CEVI융합연구단은 전임상과 임상시험 등을 위한 공동연구를 수행한다. 또 추후 신규 폐렴구균백신 개발을 위한 공동연구도 수행할 예정이다.

HK이노엔이 이전받은 신규 백신 후보물질은 합성 항원 백신으로 현재 개발 중인 타 후보물질보다 중화항체능이 3배에서 5배 높다. 백신의 효능을 나타내는 중화항체능은 백신 항원을 몸에 투여했을 때 인체에서 항원과 결합해 항원의 활성을 무력화시키는 항체 생성능력이다.

HK이노엔 관계자는 "중화항체능이 높다는 것은 경증뿐 아니라 중증 환자도 코로나19 예방이 가능하다는 것을 의미한다"고 설명했다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr