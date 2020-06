이니스프리, 6월 빅세일 "최대 50% 할인"

[아시아경제 조유진 기자] 자연주의 화장품 브랜드 이니스프리가 10일부터 13일까지4일간 ‘6월 빅세일’을 진행한다.

이니스프리 회원이라면 누구나 할인 혜택을 받을 수 있는 멤버십 세일로, 카테고리별 최대 50% 할인과 함께 풍성한 추가 혜택까지 누릴 수 있다.

자외선 차단제, 바디·헤어, 과다한 피지 컨트롤에 도움을 주는 ‘노세범 토너’와 ‘노세범 로션’, 생기 가득 메이크업 위한 ‘리얼핏 매트 립스틱’과 ‘꽃물 톡톡 블러셔’, ‘마이 립밤’까지 모두 50% 할인된 가격으로 준비했다.

스킨케어와 마스크팩, 클렌징 전 제품은 30%, 뷰티툴과 네일류는 20% 저렴한 가격으로 선보인다.

전국 재난지원금 사용 가능 매장에서 국가 및 지자체 지원금으로 결제 시 기존 결제 금액에서 5% 중복 추가 할인도 받을 수 있다.

최대 50% 할인과 더불어 통신사 및 재난지원금 할인 등 다양한 혜택을 제공하는 ‘6월 빅세일’의 자세한 내용은 이니스프리 매장 및 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

