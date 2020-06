국세청, 하반기분 근로장려금 지급 개시…107만 가구에 4829억 선지급

[아시아경제 이광호 기자]국세청은 일하는 저소득 가구의 생활안정을 위해 지난 3월 신청한 184만 가구에 대한 2019년 하반기분 근로장려금 지급을 10일부터 시작했다고 밝혔다.

184만 가구 중 149만 가구는 심사를 조기에 완료해 수급 요건에 해당하는 107만 가구에게 4829억원을 지급했으며, 추가 검토가 필요한 35만 가구도 조속히 심사를 완료해 오는 15일과 19일에 지급할 예정이다.

이날 지급한 107만 가구는 단독가구가 66만가구(61.7%), 홑벌이가구가 37만가구(34.6%), 맞벌이가구가 4만가구(3.7%)로, 단독가구가 가장 큰 비중을 차지하고 있다.

일용근로가구는 62만가구(57.9%), 상용근로가구는 45만가구(42.1%)로, 일용근로 가구가 상용근로 가구에 비해 17만 가구(15.8%포인트) 많다.

국세청은 법정기한(7월 20일)보다 한 달 이상 앞당겨 6월 중 지급을 완료해 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)로 어려움을 겪고 있는 근로자 가구에게 실질적인 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

이번에는 지난해 12월에 지급한 상반기분과 같이 연간 장려금 산정금액의 35%를 지급하며, 정산 시 추가지급하거나 5년에 걸쳐 지급할 장려금에서 차감한다.

장려금 심사·지급 결과는 홈택스 및 손택스와 함께 자동응답시스템, 장려금 전용전화 상담실을 통해 확인할 수 있다.

