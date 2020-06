경기소방, 폭염 대비 '종합대책' 마련…폭염구급대 운영

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도소방재난본부가 폭염 구급대를 운영하는 등 오는 9월까지 폭염 종합대책을 마련, 추진한다.

경기소방본부는 올 여름 기온이 평년보다 높을 것으로 예상됨에 따라 구급대원 1907명을 폭염 구급대로 지정하고, 구급차에 얼음조끼ㆍ팩, 생리 식염수, 정맥 주사세트 등 9종의 폭염장비를 비치 운영하기로 했다고 10일 밝혔다.

또 폭염으로 인한 온열질환 신고 시 응급의료 상담과 구급차 현장 도착 전 응급 처치에 대한 의료정보도 안내한다.

이 외에도 가뭄 지역 및 축산농가의 가축 폐사 등에 대비해 급수 지원도 적극 추진한다.

경기소방본부 관계자는 "폭염특보 발령 시에는 야외 활동을 자제하고, 시원한 장소에서 더위를 피해 달라"며 "폭염으로부터 도민의 안전을 지키기 위해 최선을 다하겠다"고 강조했다.

한편 지난해 여름 경기도에서는 폭염으로 열사병 등 온열질환자가 338명 발생했고, 567개 농가에서 닭과 돼지 34만1000여 마리가 폐사해 25억7900만원의 재산피해를 냈다.

