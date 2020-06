[골프토픽] 고진영과 유소연 "한국여자오픈서 자존심 격돌"

[아시아경제 노우래 기자] ○…세계랭킹 1위 고진영(25)과 '전 넘버 1' 유소연(30ㆍ메디힐)이 한국여자오픈에서 격돌한다.

대회조직위원회는 9일 "두 선수가 기아자동차 제34회 한국여자오픈(총상금 10억원)에 출전한다"고 발표했다. 오는 18일부터 나흘 동안 인천 베어즈베스트 청라골프장에서 열리는 '내셔널 타이틀'이다. 고진영은 지난 7일 끝난 한국여자프로골프(KLPGA)투어 롯데칸타타여자오픈에 이어 두번째 출격이다. 이번 주 S-오일챔피언십을 건너뛰고 메이저 우승을 노린다. 유소연은 올 들어 첫 국내 등판이다.

'롯데칸타타여자오픈 챔프' 김효주(25ㆍ롯데)를 비롯해 김세영(27ㆍ미래에셋), 이정은6(24ㆍ대방건설), 지은희(34ㆍ한화큐셀), 이보미(32), 이민영(28ㆍ한화큐셀), 배선우(26), 2007년 챔프 안선주(33), 2012년 챔프 이미림(30ㆍNH투자증권) 등 해외파가 총출동한다. 디펜딩챔프 이다연(23ㆍ메디힐), 최혜진(21), 이소영(23ㆍ이상 롯데), 박현경(20ㆍ한국토지신탁), 임희정(20ㆍ한화큐셀) 등이 안방수성에 나선다.

