관광공사, 12일 야간관광 활성화 온라인 포럼 개최

[아시아경제 김흥순 기자] 한국관광공사가 국내 야간관광 활성화를 위해 오는 12일 오후 2시부터 서울 페럼타워 페럼홀에서 '2020 야간관광 포럼'을 개최한다.

9일 관광공사에 따르면 이번 포럼 주제는 '야간관광을 통한 야간경제 활성화'다. 국내 야간관광 분야 전문가를 초청해 야간관광의 국내외 현황 분석과 우수사례를 공유하고, 신규 여행수요 창출을 위한 혁신방안을 모색하는 자리다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파로 포럼은 실시간 영상 중계를 통한 온라인 화상회의로 진행한다.

포럼 1부에서는 한양대학교 관광과 정란수 겸임교수의 '야간관광 현황분석 및 활성화방안' 발표를 시작으로 김건우 카카오모빌리티 수석의 '카카오택시 야간 빅테이터 분석', 박동석 국제문화재전략센터 이사장의 '문화재 야행사업 우수사례', 이상민 KPEM 대표의 '야시장 및 골목길 활성화사업' 발표 등이 이어진다. 2부에서는 발표자간 토론과 참석자 질의응답이 예정돼 있다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr