6월 8일 코스닥, 3.73p 오른 753.04 마감(0.50%↑)

2020년 06월 08일 코스닥 지수는 3.73p (0.50%) 상승한 753.04로 마감했습니다.

금일 코스닥 주요 상승 종목은 테고사이언스 테고사이언스 191420 | 코스닥 증권정보 현재가 27,300 전일대비 6,300 등락률 +30.00% 거래량 1,368,922 전일가 21,000 2020.06.08 15:30 장마감 close , 케이피엠테크 케이피엠테크 042040 | 코스닥 증권정보 현재가 1,025 전일대비 236 등락률 +29.91% 거래량 56,679,260 전일가 789 2020.06.08 15:30 장마감 close , 이지홀딩스 이지홀딩스 035810 | 코스닥 증권정보 현재가 7,170 전일대비 1,650 등락률 +29.89% 거래량 35,508,593 전일가 5,520 2020.06.08 15:30 장마감 close 이며, 코스닥 주요 하락 종목은 카이노스메드 카이노스메드 284620 | 코스닥 증권정보 현재가 4,015 전일대비 735 등락률 -15.47% 거래량 14,149,628 전일가 4,750 2020.06.08 15:30 장마감 close , 케이알피앤이 케이알피앤이 060900 | 코스닥 증권정보 현재가 1,000 전일대비 130 등락률 -11.50% 거래량 7,404,757 전일가 1,130 2020.06.08 15:30 장마감 close , 브릿지바이오테라퓨틱스 브릿지바이오테라퓨틱스 288330 | 코스닥 증권정보 현재가 44,950 전일대비 4,250 등락률 -8.64% 거래량 802,579 전일가 49,200 2020.06.08 15:30 장마감 close 입니다.

아경봇 기자 r2@asiae.co.kr