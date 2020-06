서울시 지난주 1급 선임인 김학진 실장, 진희선 행정2부시장 후임 내정 청와대 인사추천...류훈 주택건축본부장 1급 승진 예정

[아시아경제 박종일 기자] 서울시는 진희선 행정2부시장이 이달말 퇴임하고 후임에 김학진 안전총괄실장(54)를 내정한 것으로 알려졌다.

서울시는 1급 선임인 김 실장을 진 부시장 후임에 내정,지난주 청와대에 인사검증을 요청한 것으로 확인됐다.

김학진 행정2부시장 내정자는 서울대 토목과를 졸업하고 기술고시에 합격해 서울시에서 공직을 시작했다.

이에 따라 2급인 류훈 주택건축본부장은 김 부시장이 취임하면 1급으로 승진할 것으로 보인다.

한편 서울시는 7월1일자로 복지정책실장,도시재생실장 등 공석인 자리 인사를 포함한 인사를 단행할 예정이다.

